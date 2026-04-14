HDI Sigorta Contemporary Istanbul'un "Sigorta Ortağı" oldu

HDI Sigorta, Contemporary Istanbul'un 2026'daki "Sigorta Ortağı" oldu. HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, "Ülkemize değer katan, üretimi ve paylaşımı teşvik eden her projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, topluma değer katma yaklaşımı doğrultusunda gerçekleşen işbirliği kapsamında HDI Sigorta, Türkiye'nin uluslararası çağdaş sanat platformlarından Contemporary Istanbul'un iki etkinliğinde çözüm ortağı olarak yer alacak.

Bu kapsamda CI BLOOM, 5. edisyonuyla 15-19 Nisan'da Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Contemporary Istanbul'un 21. edisyonu ise 23-27 Eylül'de "Focus: Asia" temasıyla gerçekleştirilecek. Şirket, iki etkinlikte süreçlerin güvence altına alınmasına katkı sunacak.

Dünyadaki 21. sanat fuarı olarak 2006'da hayatına başlayan Contemporary Istanbul, dünya genelindeki 350'den fazla sanat fuarı arasında yer alıyor. CI BLOOM, Türkiye'nin farklı şehirlerinden galerileri ve bağımsız inisiyatifleri aynı çatı altında buluşturarak çağdaş sanatın en güncel versiyonlarına alan açıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, kültür ve sanatın toplumların gelişimindeki dönüştürücü gücünün farkında olduklarını belirtti.

İşcan, uzun yıllardır spor alanında sürdürdükleri desteklerini, bugün sanat alanında da devam ettirerek daha geniş bir etki alanı oluşturmayı hedeflediklerini aktararak, "Ülkemize değer katan, üretimi ve paylaşımı teşvik eden her projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Contemporary Istanbul gibi uluslararası ölçekte bir platformun parçası olmak ve bu ekosistemin güvenle sürdürülebilmesine katkı sağlamak bizim için büyük bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.