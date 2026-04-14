Netanyahu'nun ABD açıklaması İranlı yöneticilerin dilinde

Netanyahu'nun ABD açıklaması İranlı yöneticilerin dilinde

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "ABD yönetimi beni her gün bilgilendiriyor" açıklamasını Washington yönetimi için "yapısal aşağılanma" olarak nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Netanyahu'nun, "ABD yönetiminin üyelerinin her gün kendisini bilgilendirdiği gibi ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de İran-ABD görüşmelerinin detaylarını kendisine bizzat ilettiğine" dair açıklamasını değerlendirdi.

"Tarihte ilk kez, bir hükümetin üst düzey yetkilisi başka bir devletin liderine 'günlük brifingler' veriyor." ifadelerini kullanan Arif, "Sorun bizde değil, bu yapısal bir aşağılama meselesi." yorumunu yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, "Amerikan halkı, Beyaz Saray'ın fiilen başka bir rejimin rapor verme şubesine dönüştüğünü fark ediyor mu?" sorusunu yöneltti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ülkesinin müzakere heyetine liderlik etmişti.

İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin İsrail'in etkisi altındaki ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.

Görüşmelerin ertesi günü Netanyahu yaptığı açıklamada, "Dün Başkan Yardımcısı Vance ile görüştüm. İslamabad'dan dönüş yolunda uçağından beni aradı. Bu yönetimin üyelerinin her gün yaptığı gibi, müzakerelerin çöküşü hakkında bana ayrıntılı bilgi verdi." ifadelerini kullanmıştı.

