İsrail ordusuna Lübnan'da darbe!

İsrail'in işgali genişletmek için karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'la girilen çatışmalarda üçü ağır 10 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde Paraşütçü Tugayı'na bağlı askerlerin Hizbullah ile çatışmaya girdiği belirtildi. Çatışmada 3'ü ağır 10 İsrail askerinin yaralandığı aktarılan açıklamada, hastaneye kaldırılan 3 askerin durumunun ciddi olduğu 1 askerin orta, 6 askerin ise hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana 13 askerinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

