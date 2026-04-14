Gülistan Doku dosyası raftan indi, yeni gözaltıların arka planı ortaya çıktı! Gizli tanıktan şok sözler
Altı yıl sonra yeniden açılan Gülistan Doku dosyasında gizli tanık, Doku’nun öldürüldüğünü JASAT’a anlattı. Yer altı cihazıyla yapılan incelemede, cesedin bir süre gömülüp çıkarılmış olabileceğini düşündüren mezar benzeri bir boşluk tespit edildi.
Gülistan Doku 2020'den beri kayıptı. Bugüne kadar da kayıp olarak arandı. Ancak ortaya çıkan bir gizli tanık beyanıyla birlikte artık olay cinayete döndü. Altı yıl sonra dosyası raftan inen ve 12 kişinin gözaltına alındığı Gülistan Doku soruşturmasını JASAT'a gidip, gizli tanık olarak kayıtlara geçen kişi başlattı.
CESEDİNİ SÜREKLİ TAŞIMIŞLAR
Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir kişi, JASAT’a ulaşıp Gülistan Doku’nun öldürüldüğünü açıkça beyan etti; ardından soruşturma makamlarını dahi şoke eden sarsıcı ayrıntılar paylaştı. Gizli tanık, Gülistan Doku’nun olay günü köprü civarından alındığına ve sonrasına dair oldukça detaylı anlatımlarda bulundu. Gizli tanık, cesede dair bulunma endişesiyle birden fazla kez yer değiştirdi. Beyan üzerine tarif edilen bir noktada yer altı arama cihazlarıyla yapılan incelemede mezar görünümünde şüpheli bir boşluk tespit edildi.
Savcılık kaynaklarına göre, bu bulgular cesedin yer değiştirdiği iddiasını daha güçlü hale getirdi. Teknik bulgular ile gizli tanığın anlatımları arasındaki örtüşme, dosyada yeni bir evreye geçildiğinin işareti olarak yorumlandı. Belirlenen başkaca mahallerde de yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama ve kazı işlemleri gerçekleştirildi.
MEZAR YERİ RAPORU
Gizli tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan incelemenin ardından hazırlanan o raporda şunlar kaydedildi:
-“Tunceli ili Pertek İlçesi Koçpınar köyü girişinde bulunan mezarlık yanındaki mevkide (37 SEC 45090 – 99570) koordinatlarında gömülü bir ceset olduğu bilgisi tarafıma verilerek belirtilen bölgede Yer Altı Görüntüleme Cihazı ile arama yapmam söylenilmiştir. 2 saat süre ile belirtilen bölgede bahse konu cihaz ile yapmış olduğum aramada aranan bölge içerisinde YGC cihazının uyarı vermesi ile şüpheli bir boşluk olduğu bu boşluğun ebatlarının ortalama olarak 1.60 – 1.70 cm uzunluğunda 70 – 80 cm genişliğinde 80 cm derinliğinde mezar görüntüsünde olduğunu tespit ettim.Tespit ettiğim boşluğa bir şahsın gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olduğunu, tespit edilen boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silahta gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluştuğunu değerlendirmekteyim.”