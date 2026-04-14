Allianz Türkiye'nin "Girişimciler Ofisi" programıyla 5 yılda 225 girişimci acentesini kurdu

Allianz Türkiye'nin, 5 yılında 225 girişimciye acentesini kurma fırsatı sunduğu Girişimciler Ofisi programı ile gelecek 7 yılda 1000 girişimcinin sektöre kazandırılması hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programla sigorta sektöründe çalışmak ve kendi işini kurmak isteyen profesyonellere kapsamlı destek sunuluyor.

Bu kapsamda, girişimciler, eğitim, mentörlük, satış desteği ve müşteri referanslarının yanı sıra levha kayıt ücreti ve ofis kurulum desteği gibi imkanlardan yararlanarak acentelerini kurabiliyor.

İlk aşamasında Allianz Türkiye bünyesindeki güvence danışmanlarının dahil olduğu program, ilerleyen yıllarda farklı şirketlerden sigorta ve finans sektöründe deneyimli profesyonellerin de başvurabileceği şekilde genişletildi.

Programa kabul edilen şirket bünyesindeki girişimciler, 1 yıl süren gelişim ve performans sürecinin ardından kendi acentelerini açma fırsatı elde ediyor.

Sigortacılık sektöründen programa katılan girişimciler de 1 yıllık sürece tabi olmadan, acentelikleri boyunca söz konusu gelişim sürecinden yararlanabiliyor.

Girişimciler Ofisi programı, 2020'de sınırlı sayıda katılımcıyla başlatılırken, ilk dönemde programa dahil edilen girişimciler 1 yılın sonunda kendi acentelerini kurarak Allianz Türkiye'nin acente ağına katıldı.

Program bugün itibarıyla 225 girişimcinin kendi işini kurmasına destek veren bir yapıya ulaştı. Yeni nesil sigortacılık vizyonu doğrultusunda tasarladığı programla hem kendi dağıtım kanalını güçlendirmeyi hem de sektörde yeni girişimcilerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen Allianz Türkiye, program aracılığıyla 7 yıl içinde 1000 yeni acenteyi sektöre kazandırmayı hedefliyor.

Öte yandan şirket, sigorta sektöründe girişimciliği teşvik eden sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı da amaçlıyor.

"Sektöre vizyoner girişimciler kazandırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Yücenur, Girişimciler Ofisi'nin 5 yılda artan bir ivmeyle yoluna devam ettiğini belirtti.​​​​​​​

Yücenur, 2020'de sigorta sektörüne girişimci bir bakış açısı kazandırmak hedefiyle başlattıkları programıyla kendi acentelerini sıfırdan yetiştirdiklerini vurguladı.

Yeni nesil acentelerin finansal danışmanlık becerilerini güçlendirmeyi ve çalışma arkadaşlarına yeni kariyer fırsatları sunmayı hedeflediklerini aktaran Yücenur, şunları kaydetti:

"Bu program ile geleceğin acenteleri diye tanımladığımız yeni nesil, dijital yetkinlikleri yüksek genç acenteleri pek çok konuda destekliyor ve sektöre vizyoner girişimciler kazandırıyoruz. Programımızın başarı oranı şu an yüzde 100'ü geçmiş durumda. Yıldan yıla artan bir ivme ile şu an 225 acente ile Hayat sigortaları, Bireysel Emeklilik Sistemi ve sağlık branşlarında hedeflerimize doğru başarıyla ilerliyoruz. Programla yetiştirdiğimiz 225 acentemizin yüzde 20'si bankacı, yüzde 72'si ise daha önce sigorta sektöründe saha satış/uzman ve yönetici görevlerinde bulunan kişilerden oluşuyor. Kapsamlı eğitim programlarıyla acentelerimizi daha fazla fırsat için motive etmeye çalışıyoruz."