ING Türkiye yapay zeka ve veri odaklı yatırımlarla dijital altyapısını güçlendiriyor

ING Türkiye, yapay zeka ve veri odaklı dönüşüm programlarıyla dijital altyapısını güçlendirerek, müşteri ve çalışanlarının deneyimini daha ileriye taşıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, yapay zekayı yazılım geliştirme sürecinin merkezinde konumlandırıyor.

ING'nin kurum içinde geliştirdiği ajan tabanlı yapay zeka ile desteklenen orkestrasyon yapısı, ihtiyaç analizinden yazılım geliştirmeye, test ve devreye alma süreçlerinden operasyonel izlemeye kadar pek çok adımı daha akıllı ve otomatik hale getiriyor.

Teknoloji ekipleri için sanal bir çalışma arkadaşı gibi konumlanan yapay zeka, görev atamadan kodlama ve test otomasyonuna, değişim yönetiminden kök sebep analizlerine kadar süreçleri 7/24 destekleyerek hizmet kalitesinin sürekliliğine ve verimliliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Banka, veri odaklı karar alma kültürünü güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Yeni Nesil Data Programı ile veri ve analitik alanındaki dönüşümünü bütünsel bir yaklaşımla ele alıyor.

Program, veri yönetiminden raporlamaya, veri platformlarından yapay zeka uygulamalarına kadar tüm alanlarda kurumsal standartları güçlendirmeyi, sürdürülebilirliği sağlamayı ve veri değer zincirini kurum genelinde olgunlaştırmayı amaçlıyor.

Program, ölçeklenebilir ve gerçek zamanlı veri akışını destekleyen küresel bir veri ve analitik platformu üzerine inşa edilirken, içgörü üretimini hızlandırıyor, karar destek mekanizmalarını güçlendiriyor ve operasyonel verimliliği artırıyor.

Aynı zamanda, banka genelinde veri ve analitik yetkinlikleri ileri seviyeye taşıyan, güvenli, ölçeklenebilir ve kurumsal düzeyde etkin bir üretken yapay zeka platformu da bu dönüşümün temel yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

"Birçok kritik işi daha hızlı ve pürüzsüz şekilde hayata geçirebiliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İltemir Carino, yapay zeka ve veri odaklı yatırımlarla hem müşterilerin değişen beklentilerine yanıt vermeyi hem de geleceğin bankacılığına yönelik güçlü bir altyapı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Gerçekleştirilen bu dönüşümle karar süreçlerinden yazılım geliştirmeye kadar pek çok alanda hız ve verimlilik sağlarken, müşterilere sunulan dijital deneyimin kalitesini de sürdürülebilir şekilde artırmalarına olanak sağladıklarına vurgu yapan Carino, şunları kaydetti:

"Bu sayede birçok kritik işi daha hızlı ve pürüzsüz bir şekilde hayata geçirebiliyoruz. Bu kapsamda, bankamızı geleceğe hazırlayacak temel bileşenlerden biri olarak gördüğümüz ajan tabanlı yapay zeka ile desteklenen orkestrasyon yapısını kurum içinde kendi mühendislerimizle geliştirme kararı aldık ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz.

Ayrıca dönüşümün bir parçası olarak, müşterilerimize en iyi deneyimi sunma hedefiyle mobil bankacılık deneyimini yeniden tasarlayarak geliştirdik, ek olarak yatırım hizmetlerinde birçok yeni fonksiyonu devreye alarak daha bütüncül bir deneyim sunmaya başladık. Bu yeniliklerle ING Mobil'i her kullanıcı için erişilebilir, güvenilir ve geleceğin dijital finans ihtiyaçlarına yanıt veren kapsamlı bir dijital platform haline getirmeye devam edeceğiz."