Geçtiğimiz yıl su kesintileri yapılmıştı: Bursa'daki barajlarda doluluk oranı ne?

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajları​​​​​​​, kurak geçen yaz mevsiminin ardından özellikle bu kış etkili olan yağışlarla yeniden canlandı.

Geçen yılın ekim ayında doluluk oranı yüzde 1'in altına düşen, şebekeye su aktarımının yapılamadığı ve bir süre 12'şer saatlik planlı su kesintilerinin uygulandığı kentteki iki baraj, Uludağ'dan gelen kar suları ve bölgede etkili olan yağışlarla besleniyor.

Kente düşen son yağışlarla Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü.

Tam kapasiteye ulaşan Doğancı Barajı'nın tahliye kapaklarının açıldığı görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
ING Türkiye yapay zeka ve veri odaklı yatırımlarla dijital altyapısını güçlendiriyor
ING Türkiye yapay zeka ve veri odaklı yatırımlarla dijital altyapısını güçlendiriyor
Adana'da diş hekimi kayıtları inceledi şok gerçek ortaya çıktı 26 yıllık çalışanıydı
Adana'da diş hekimi kayıtları inceledi şok gerçek ortaya çıktı 26 yıllık çalışanıydı
AK Parti’den DEM Parti’ye ‘Süreç’ tepkisi
AK Parti’den DEM Parti’ye ‘Süreç’ tepkisi
Lisedeki saldırıda 16 yaralı var! Dehşeti anlattılar: Hiçbir şey söylemedi direkt sıkmaya başladı
Lisedeki saldırıda 16 yaralı var! Dehşeti anlattılar: Hiçbir şey söylemedi direkt sıkmaya başladı
RTÜK'ten Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarı
RTÜK'ten Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarı
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şok karar! Hapis cezası verildi sebebi de...
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şok karar! Hapis cezası verildi sebebi de...
Okan Buruk’tan yıldızına özel mesaj! “Sana ihtiyacım var”
Okan Buruk’tan yıldızına özel mesaj! “Sana ihtiyacım var”
CHP lideri Özel'den ara seçim açıklaması! "Anayasal zorunluluk olan...
CHP lideri Özel'den ara seçim açıklaması! "Anayasal zorunluluk olan...
NYT iddiası: Trump, İran’ın 5 yıllık uranyum askıya alma teklifini reddetti
NYT iddiası: Trump, İran’ın 5 yıllık uranyum askıya alma teklifini reddetti
Havacılık personeli sınavları 6 ilde 12 merkezde yapılacak
Havacılık personeli sınavları 6 ilde 12 merkezde yapılacak
Şanlıurfa okul saldırısını yapan bakın kim çıktı? Kimliği belli oldu paylaşımı var
Şanlıurfa okul saldırısını yapan bakın kim çıktı? Kimliği belli oldu paylaşımı var
Emekliye promosyon kampanyasında Vakıf Katılım'dan 40 lin lira kazanç imkanı
Emekliye promosyon kampanyasında Vakıf Katılım'dan 40 lin lira kazanç imkanı