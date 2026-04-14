BIST 14.227
DOLAR 44,72
EURO 52,82
ALTIN 6.899,97
EKONOMİ

Tekstil devi Settriko iflas etti

Türkiye’de hazır giyim sektörünün önemli tedarikçilerinden Settriko Tekstil, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle iflas etti. Boyner, DeFacto ve LC Waikiki gibi markalara üretim yapan şirketin faaliyetlerini tamamen durdurduğu bildirildi.

Abone ol

İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren ve hem iç pazarda hem de Avrupa’ya yönelik ihracatta önemli bir rol üstlenen Settriko Tekstil, bir süredir devam eden mali zorluklar nedeniyle faaliyetlerine son verdi.

2008 yılında kurulan şirket, hem iç pazarda hem de uluslararası arenada dev markaların tedarik zincirinde kritik bir rol üstleniyordu.

AVRUPA'YA İHRACAT YAPIYORDU

İstanbul’da 3 bin metrekarelik tesisinde üretim yapan Settriko, yıllık ortalama 1 milyon 700 bin adetlik üretim hacmine sahipti. Şirket, Türkiye pazarında Boyner, DeFacto ve LC Waikiki gibi sektör liderlerine ürün sağlarken; Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyordu.

İFLASI RESMİLEŞTİ

Settriko’nun portföyünde küresel moda ve perakende sektörüne yön veren 30’u aşkın firma bulunuyordu. İflas eden dev firmanın üretim yaptığı markalar arasında Inditex, Dunnes Stores ve Liberty gibi küresel grupların yanı sıra Weirdfish, Seven Sisters, Voice ve Missamerica gibi özel markalar yer alıyordu. Mali krizin ardından iflas süreci tamamlanan şirketin, üretim tesislerindeki faaliyetlerini tamamen durdurduğu bildirildi.

