İranlı Bakan, ülkesinin petrol satışlarının sürdüğünü söyledi! Elde edilen gelirle...

İranlı Bakan, ülkesinin petrol satışlarının sürdüğünü söyledi! Elde edilen gelirle...

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ülkesinin petrol satışlarını sürdürdüğünü ve elde edilen gelirin bir kısmının ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta, ülkede meydana gelen hasarların onarımı için kullanılacağını söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Petrol Bakanı Paknejad, ABD-İsrail saldırıları sırasında ülkesinin petrol sektöründe çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İran'ın ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası'ndan ihracat operasyonlarının kesintisiz sürdürüldüğünü aktaran Paknejad, "İsfend (20 Ocak-20 Şubat) ve Ferverdin (20 Şubat-20 Mart) aylarındaki petrol satışları ülke için şu ana kadar olumlu ve cesaret verici oldu. Petrol endüstrisi çalışanları özverili bir şekilde sorumluluklarını yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Paknejad, geçen ay İran ham petrolünün satış fiyatının önemli ölçüde yükseldiğine işaret ederek, elde edilen gelirin bir kısmının ABD ve İsrail'in petrol tesislerine saldırılarıyla meydana gelen hasarın onarımı için kullanılacağını kaydetti.

12 şüpheli gözaltına alındı! Gülistan Doku'nun ailesinden açıklama geldi
12 şüpheli gözaltına alındı! Gülistan Doku'nun ailesinden açıklama geldi
HSBC: Enerji ve enflasyon için barış şart
HSBC: Enerji ve enflasyon için barış şart
Uganda ile ilk resmi temas! Türkiye geri adım sonrası ilk kez görüştü
Uganda ile ilk resmi temas! Türkiye geri adım sonrası ilk kez görüştü
Kastamonu'da 8 aylık hamile eşini öldürüp 8 gün eşinin cesediyle uyudu
Kastamonu'da 8 aylık hamile eşini öldürüp 8 gün eşinin cesediyle uyudu
BMW'nin küresel satışlarında düşüş
BMW'nin küresel satışlarında düşüş
Gözaltına alınanlar arasında oğlu da var! Tuncay Sonel'den 'Gülistan Doku' açıklaması
Gözaltına alınanlar arasında oğlu da var! Tuncay Sonel'den 'Gülistan Doku' açıklaması
Bakan Kurum: İklim değişikliği, doğrudan bir ekolojik beka meselesidir
Bakan Kurum: İklim değişikliği, doğrudan bir ekolojik beka meselesidir
İsrail, Gazze'de 6 ayda 2 bin 400 ateşkes ihlali gerçekleştirdi
İsrail, Gazze'de 6 ayda 2 bin 400 ateşkes ihlali gerçekleştirdi
İsrail sıraya Türkiye'yi koydu! ABD TV'sinde NATO ve İstanbul'u işgal ifşası
İsrail sıraya Türkiye'yi koydu! ABD TV'sinde NATO ve İstanbul'u işgal ifşası
Allianz Türkiye'nin "Girişimciler Ofisi" programıyla 5 yılda 225 girişimci acentesini kurdu
Allianz Türkiye'nin "Girişimciler Ofisi" programıyla 5 yılda 225 girişimci acentesini kurdu
İsrail ordusuna Lübnan'da darbe!
İsrail ordusuna Lübnan'da darbe!
Eğitime 4 gün ara verildi! Dehşeti anlattılar: Hiçbir şey söylemedi direkt sıkmaya başladı
Eğitime 4 gün ara verildi! Dehşeti anlattılar: Hiçbir şey söylemedi direkt sıkmaya başladı