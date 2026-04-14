Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı! Rastgele ateş açtı ardından intihar etti, yaralılar var

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bir lisede 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda yaralı oldığu bildirildi. Lisede eğitim gören öğrencinin 'açık liseye' sevk edildiği, bu duruma karşı tepki göstererek okula pompalı tüfekle silahlı saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi. Pompalı tüfekle okul bahçesine giren ve ateş açmaya başlayan saldırgan, daha sonra binanın içine girerek öğretmen ve öğrencileri hedef aldı ve intihar etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucunda çok sayıda kişi yaralanırken, bazı öğrenci ve çalışanlar ise saldırıdan kaçmak için yüksekten atlamaları nedeniyle hafif yaralandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

10 ÖĞRENCİ, 4 ÖĞRETMEN...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırının detaylarına ilişkin şu bilgiler verildi:

-Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.



-"Şanlıurfa’daki lise saldırısında 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi yaralandı."



-Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir.

Bazı öğrenci, öğretmen ve çalışanların silahlı saldırı sonucunda yaralandığı, bazılarının ise saldırı sonrası pencereden atlayarak kaçmaya çalışırken yaralandığı tespit edildi.

SALDIRININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Lisede eğitim gören öğrencinin 'açık liseye' sevk edildiği, bu duruma karşı tepki göstererek okula pompalı tüfekle silahlı saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.

İNTİHAR ETTİ

Pompalı tüfekle okul bahçesine giren ve ateş açmaya başlayan saldırgan, daha sonra binanın içine girerek öğretmen ve öğrencileri hedef aldı. Saldırı sonrasında intihar ederek yaşamına son verdi.

ŞANLIURFA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Vali Şıldak, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı yaralama olaylarıyla ilgili, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti. Şıldak, hastane çıkışındaki gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin okula girip rastgele ateş etmesi sonucu üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Olayda 16 kişinin yaralandığını anlatan Şıldak, "16 yaralıdan 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantinci. Şükürler olsun can kaybımız yok. İkisi öğretmen, ikisi de öğrenci olmak üzere 4 yaralımızın sağlık durumları orta seviyede değerlendirildiği için il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesinde sürüyor." dedi.

Olayın çok yönlü olarak araştırıldığına dikkati çeken Şıldak, şunları kaydetti:

"(Saldırgan) Okulun eski öğrencisi, sadece 9. sınıfta burada eğitim alıyor. Daha sonra açık öğretim lisesine kaydedilmiş bir eğitim süreci var. 2007 doğumlu olan şahıs polisin müdahalesiyle yakalanmak üzereyken yaşamına son verdi. Okulu tahliye ettik. Üzüntü duyduğumuz bu olayın evveliyatını da içerecek şekilde araştırılıp soruşturulacak. Tüm Siverek ve Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun. Adli ve idari süreçler incelenecek. Okullarımızın güvenliği konusunda tüm tedbirleri almamıza rağmen böyle münferit hadiseler olabiliyor. Gereken inceleme yapılacak."