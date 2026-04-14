İstanbul'da trafikte birbirine bıçak çeken sürücülere 542 bin lira ceza

Maltepe'de, trafikte tartışarak birbirlerine bıçak çeken 2 sürücüye toplam 542 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan trafikte tartışma görüntülerine ilişkin çalışma başlattı.

Olayın Maltepe'de meydana geldiğini belirleyen ekipler, kavgaya karışan sürücülerin C.C. ve Ş.Ö, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan kişinin de A.E. olduğunu tespit etti.

Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısızca araç kullanmak" ve "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" maddelerinden toplam 542 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araçlar 60 gün trafikten menedilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Sürücüler C.C. ve Ş.Ö. ile yolcu A.E, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Trafikte tartışan tarafların birbirlerine bıçak çektiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

