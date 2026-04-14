İran saldırılardan kaynaklanan maddi zararı açıkladı

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaşta ülkedeki maddi zararın 270 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi.

Abone ol

Rus Ria Novosti Haber Ajansına konuşan Muhacirani, İran'ın, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle oluşan zararın tazmin edilmesini istediğini belirtti.

Pakistan'da 11 Nisan'da ABD ile yapılan görüşmelerde de İran'ın savaş tazminatını gündeme getirdiğini aktaran Muhacirani, "Zararlar genellikle birkaç katmanda incelenmelidir. İran'ın ABD ve İsrail saldırılarından kaynaklanan kayıplarının şu anda yaklaşık 270 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor." dedi.