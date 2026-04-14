Etimesgut Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden biri "zimmet" suçundan tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Etimkent AŞ Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent AŞ kasa sorumlu personeli H.B. Batı Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden S.K, "zimmet" suçundan tutuklandı.
Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.