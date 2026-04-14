ABD abluka ile kendi ayağına sıktı Suudi Arabistan'ın endişesi ortaya çıktı

ABD abluka ile kendi ayağına sıktı Suudi Arabistan'ın endişesi ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın, İran'ın diğer ticaret rotalarını hedef almasından endişe duyması nedeniyle ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırması için Washington yönetimine baskı yaptığı iddia edildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan Suudi Arabistanlı yetkililer, Riyad yönetiminin, ABD'nin İran ile müzakere masasına dönmesini istediğini belirtti.

Yetkililer, Suudi Arabistan'ın, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası sonrası Tahran yönetiminin Babülmendep Boğazı gibi diğer uluslararası ticaret rotalarını hedef almasından endişelendiğini, bu nedenle Washington'a ablukayı sonlandırarak müzakere masasına dönmesi konusunda baskı yaptığını ileri sürdü.

Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz endişesi

Suudi Arabistan'da enerji sektöründen yetkililer ise yaptıkları açıklamada, ülkenin, İran destekli Yemen'deki Husilerden "Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemilerine saldırmama taahhüdü" aldığını öne sürdü.

Ancak yetkililer, Suudi Arabistan'ın, ABD'ye durumun "belirsiz" olduğunu, Husilerin "daha agresif" karşılık verebileceğini ifade ettiğini aktardı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin Körfez'deki müttefikleriyle yakın iletişimde olduğunu ve İran'ın ABD ile diğer ülkelere baskı yapmamasını sağlamaya çalıştığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Trump, konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan ABD Deniz Kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Etimesgut Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme
Etimesgut Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme
Saran’dan tarihi hamle! Takım için servet harcayacak
Saran’dan tarihi hamle! Takım için servet harcayacak
Bahçeli'den CHP'ye ara seçim açıklaması: Ortalığı karıştırma, ara seçim yok
Bahçeli'den CHP'ye ara seçim açıklaması: Ortalığı karıştırma, ara seçim yok
Kuveyt yönetimi Gazze'ye destek verilmemesini eleştiren ünlü vaizi vatandaşlıktan çıkardı
Kuveyt yönetimi Gazze'ye destek verilmemesini eleştiren ünlü vaizi vatandaşlıktan çıkardı
ABD uçak gemisi saldırıdan korktu rotayı değiştirdi
ABD uçak gemisi saldırıdan korktu rotayı değiştirdi
Kim Jong-un devreye giriyor! “Trump ile görüşmeye hazırım”
Kim Jong-un devreye giriyor! “Trump ile görüşmeye hazırım”
Trump 'İsa numarasıyla rezil oldu'! Olay paylaşımı sildi Papa Leo'ya kızdı
Trump 'İsa numarasıyla rezil oldu'! Olay paylaşımı sildi Papa Leo'ya kızdı
Trump'ın, İran'ın uranyum faaliyetlerini 5 yıl durdurma teklifini reddettiği iddia edildi
Trump'ın, İran'ın uranyum faaliyetlerini 5 yıl durdurma teklifini reddettiği iddia edildi
İran saldırılardan kaynaklanan maddi zararı açıkladı
İran saldırılardan kaynaklanan maddi zararı açıkladı
Akdeniz açıklarında deprem oldu! AFAD verileri açıkladı
Akdeniz açıklarında deprem oldu! AFAD verileri açıkladı
Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı belirlenen 8 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı belirlenen 8 şüpheli yakalandı
Aksa Enerji'den Afrika'ya açılım 300 milyon dolarlık kredi anlaşması
Aksa Enerji'den Afrika'ya açılım 300 milyon dolarlık kredi anlaşması