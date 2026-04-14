Trump 'İsa numarasıyla rezil oldu'! Olay paylaşımı sildi Papa Leo'ya kızdı

ABD Donald Trump'ın papayla ilgili polemiğini ve kendisini Hz. İsa gibi gösteren paylaşımını konuşuyor. Trump, bugüne dek savaş karşıtı söylemlerini sürdüren Papa'ya yönelik tepki çeken sözlerine ilişkin özür dilemeyeceğini söyledi. Kendisini İsa gibi gösteren paylaşımı silen Trump, 'İsa değil doktor' olarak kendisini gördüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşa karşı çıkması nedeniyle Papa 14. Leo'yu eleştirmesinin ardından özür dilemeyi reddetti. Kendisini Hazreti İsa gibi tasvir edildiği ve daha sonra silinen sosyal medya paylaşımını da "aslında doktor olarak resmedildiğini sandığını" söyleyerek açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen soru-cevap oturumunda konuştu. Papa'nın İran konusunda nihai sonuçtan memnun olmayacağını iddia eden Trump, şunları söyledi:

- "Suç ve başka konularda çok zayıf olduğunu düşünüyorum, bu yüzden özür dilemeyeceğim"

-O bunu kamuoyuna taşıdı. Ben sadece Papa Leo'ya yanıt veriyorum

PAPA'NIN TRUMP'A YANITI

Papa kendisini hedef alan Trump için şu karşılığı verdi:

-"Trump yönetiminden ya da İncil'in mesajını yüksek sesle dile getirmekten korkmuyorum. Kilise bunun için vardır"

-"Savaşa karşı güçlü şekilde konuşmaya, barışı teşvik etmeye, diyalog ve çok taraflılığı savunarak sorunlara çözüm aramaya devam edeceğim"

TRUMP KENDİNİ İSA SANIYOR



Öte yandan Trump'ın Pazar gecesi kendisini Hazreti İsa gibi tasvir edildiği paylaştığı görsel tartışma yarattı. Görselde kendisine dua eden ve hayranlıkla bakan kişilerin arasında resmedilen Trump, hasta yatağındaki kişiyi iyileştiriyormuş gibi tasvir ediliyor.

TRUMP İSA NUMARASINDAN PİŞMAN

Trump söz konusu paylaşımı ABD medyasına düşünce sildi. Daily Telegraph gazetesi söz konusu paylaşımı manşete çekip "'Trump, İsa numarasından pişmanlık duyuyor' diye yazdı.

İSA DEĞİL DOKTORMUŞ

Donald Trump sildiği paylaşıma ilişkin şunları söyledi: