Akdeniz açıklarında deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Akdeniz açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün de Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

Akdeniz açıklarında deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 6.6 km altında gerçekleştiğini bildirdi.

Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü.
Deprem, yerin 6.6 km altında gerçekleşti.
AFAD'ın verilerine göre depremin tarihi 2026-04-14 ve saati 08:59:35 TSİ olarak belirtildi.
Depremin enlemi 34.85194 N, boylamı ise 26.10083 E olarak kaydedildi.
Daha önce de dün Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-14
Saat:08:59:35 TSİ
Enlem:34.85194 N
Boylam:26.10083 E
Derinlik:6.6 km

