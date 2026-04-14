Tarımda dijital devrim! 40 bin gence iş garantisi, 40 bin akıllı çiftlik...

YÖK ve TÜME’nin ortaklığıyla başlayan devrim niteliğindeki projede, tarım sektörü gençlerin enerjisi ve yüksek teknolojiyle yeniden şekilleniyor. Maaş garantili istihdam modeliyle 40 bin gence kapılarını açan modern çiftlikler, hem üretimin dijitalleşmesini sağlıyor hem de belirli bir süre sonunda işletme mülkiyetini tamamen gençlere devrederek onları geleceğin tarım patronlarına dönüştürüyor.

Türkiye, tarımsal üretimde teknoloji çağını başlatıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Vakfı (TÜME) arasında kurulan stratejik ortaklık, 40 bin genci yapay zekanın rehberliğinde toprakla buluşturuyor. Bu proje, geleneksel çiftçiliği modern bir teknoloji kariyerine dönüştürerek, Türkiye’nin gıda güvenliğini gençlerin dinamizmiyle güvence altına almayı hedefliyor.

Türkiye’de artan tarım maliyetleri ve gençlerin üretimden uzaklaşması, kırsala dönüşü destekleyecek yeni projeleri gündeme getiriyor. Bu kapsamda TÜME Vakfı ile YÖK iş birliğinde hayata geçirilen model çiftlik projesi dikkat çekiyor.

10 üniversitenin dahil olduğu çalışmada, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) pilot uygulama merkezleri arasında yer alıyor.

TEKNOLOJİ İLE DONATILMIŞ ÇİFTLİKLER GENÇLERE DEVREDİLECEK

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, proje kapsamında gençlere teknolojiyle donatılmış çiftlikler kurulacağını, bu süreçte maaş desteği sağlanacağını ve belirli bir sürenin ardından çiftliklerin gençlere devredileceğini ifade etti.

Dalgar, amaçlarının Türkiye genelinde 40 bin model çiftlik kurarak aynı sayıda genci modern tarım ve hayvancılıkla buluşturmak olduğunu vurguladı.

BEKARA 2, EVLİYE 3 ASGARİ ÜCRET

Tarımda asıl meselenin ürün fiyatı değil, maliyet ve verim olduğunu belirten Dalgar, “Gençleri eğiteceğiz, donatacağız, akredite edeceğiz. Sonra da ‘Köyünden bir arazi göster, oraya senin çiftliğini kuralım, sana maaş verelim, ardından da bu çiftliği sana bırakalım’ diyeceğiz.

Çiftlik kurulduktan sonra bu gence bekârsa iki asgari ücret, evliyse üç asgari ücret maaş verilecek. Başarısına göre 5-10 yıl sonunda çiftlik kendilerine bırakılacak.

Hâlihazırda Burdur’da ve bazı köylerde uygulamanın ilk örnekleri başladı. ‘Ben bu işi yapacağım’ diyen gençlerin köylerine çiftlikler kuruluyor” diye konuştu.

Üniversite bünyesinde hâlihazırda kullanılan sistemlere dikkat çeken Dalgar, “MAKÜ’deki model çiftliklerde yem itme robotu, gübre temizleme robotu, sağım robotu ve yem karma robotu kullanılıyor. Bunlar sistemlerin verimliliği doğrudan artırıyor.

Hayvan daha sık sağılıyor. Sadece buradan bile verim otomatikman yüzde 20-30 artıyor. Benim ortalama 25 litre süt aldığım çiftlikte, teknolojiyi bilen genç 45 litre alacak. O zaman sütün 20 lira ile 15 lira olması arasında çok da fark kalmıyor. Sorun fiyat değil, önemli olan sizin aldığınız verim” ifadelerini kullandı.

Projede sabit ve yüksek maliyetli yapılar yerine sökülebilir sistemler tercih edileceğini dile getiren Dalgar, “Sera ahır modeli dediğimiz, beton kullanılmadan prefabrik yapılıp sökülebilen sistemler olacak. Tarlayı öldürmeyeceğiz. Gerekirse sökülüp arazi eski hâline dönebilecek” şeklinde konuştu.

100 DOLARA VERİMLİ EMBRİYO ÜRETİLECEK

Hayvancılıkta verim artışını hedefleyen en önemli çalışmalardan birinin embriyo üretimi olduğunu belirten MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, “Yurt dışından ithal edilen embriyolar 1.000 ila 3.000 dolar arasında değişiyor. Biz bunu 100 dolar gibi çok daha düşük maliyetle üretebiliriz.

Bu hem maliyeti düşürür hem de verimi artırır. Henüz seri üretim aşamasına gelmedik. Çalışmalar sürüyor. Tarımda en büyük gider kalemlerinden biri de yem. Türkiye’nin yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık soya ithalatı var. Bu maliyeti düşürmeden üretimde kalıcı bir iyileşme sağlamak mümkün değil. Alternatif yem bitkileri ve düşük maliyetli üretim modelleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz” dedi.