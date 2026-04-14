Özgür Özel'den kooperatif soruşturmasında itiraf gibi sözler: Bu mevzular fokurduyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in haftalar öncesinde İzmir'deki kooperatif soruşturmasıyla ilgili açıklamasında sorunları kabul ettiği ortaya çıktı. Özel, 2 yıl önce genel başkan adaylığı sırasında Cemil Tugay'a meseleyi hızlı çözme önerisi sunduğunu ancak bir sürü zorluklarla karşı karşıya olduklarını beliten yanıt aldığını anlattı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'de yürütülen "kooperatif soruşturması" kapsamında 9 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından 12 Nisan'da tutuklandı.

Gözaltına alındıktan sonra İzmir'e sevk edilen Erkol ile birlikte sekiz kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamalarıyla tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklamaya tepki göstererek, "Adaletin yok sayıldığı bir kara günü daha yaşıyoruz. Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, yıllar önce İzmir'de bir kooperatifin yönetim kurulunda yer aldığı için tutuklandı. İmza yetkisi bile yoktu" yazdı.

Özel, Erkol'un CHP'li olduğu için tutuklandığı savunarak "Verilen karar, partimize yönelen saldırılardan bağımsız değildir" mesajını paylaştı.

Aynı Özel'in geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu Halk TV'de kooperatif davasına ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalar yaptığı ortaya çıktı.

Genel başkanlığa aday olduğu dönemde bu meselenin gündemde olduğunu belirten Özel, programda şu ifadelere yer verdi:

"Ya açık söyleyeyim biz Ben genel başkanlığa adayım. Tunç Bey Heval falan karşı taraftalar. Daha o zaman İzmir. Şenol Bey... Ta o zaman bazıları gelip dediler 'Ya bunların kooperatifi var milleti zarara uğattılar. Bunu kullan.' Dedim ya kardeşim kullan olur mu. Biz siyaseti o boyutta yapmıyoruz. Kurultaydan bundan 2 yıl önce yap bu mevzular fokurduyor. Cemil Bey'e bu işi hızlı çözelim dedim. Cemil Bey 'bakalım' dedi. O da bir sürü zorluğundan bahsetti."

Ne olmuştu?

Erkol'un tutuklandığı ve kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen hukuki süreçte önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Belediye iştiraki olan İZBETON A.Ş'de yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan ve 65 sanığın yargılandığı davada Soyer ve Kaya tahliye edildi. Ancak eski İzmir belediye başkanı, kooperatiflere "zimmet" suçlamasıyla yargılandığı başka bir dosyadan dolayı tutuklu olduğu için halen cezaevinde bulunuyor.

Mahkeme Ekim 2025'teki duruşmada tutuklu yargılanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliyesine hükmetmişti.Davanın bir sonraki duruşması 17 Haziran'da görülecek.