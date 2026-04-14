Türkiye arabuluculuk için harekete geçti! ABD-İran masaya dönecek mi?

ABD’nin İran limanlarına yönelik abluka başlatması bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı. Bununla birlikte iki ülke arasında yürütülen müzakerelerde ikinci tur ihtimali yeniden gündeme geldi. Beyaz Saray yetkilileri, anlaşmazlıkları gidermek için Türkiye’nin aktif diplomasi yürüttüğünü belirtti.

ABD basınından CNN’in aktardığına göre, Pakistan’ın yanı sıra Türkiye’nin arabuluculuk rolü öne çıktı. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Washington ve Tahran arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için Ankara’nın aktif diplomasi yürüttüğünü belirtti. Haberde tarafların yeni görüşme turu için İslamabad ya da Cenevre seçeneklerini değerlendirdiği, iki haftalık ateşkes süresi sona ermeden önce müzakerelerin en erken perşembe günü yapılabileceği iddia edildi.

PAKİSTAN: “YENİ MÜZAKERE TURU YAKINDA”

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, İran ile ABD arasında yeni bir müzakere turunun yakında başlayacağını duyurdu. Asif, pazartesi günü yaptığı açıklamada, müzakerelerin yeniden başlamasının hâlâ gündemde olduğunu belirtti. Asif, geçen cumartesi İslamabad’da yapılan görüşmelerin ardından memnuniyetini dile getirerek, “Görüşmelerde olumsuz hiçbir şey yoktu, sadece olumlu şeyler vardı” dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki çatışmayı çözmek için yorulmak bilmeyen çabaların devam ettiğini doğruladı.

WALL STREET JOURNAL: “MÜZAKERE KAPISI HALEN AÇIK”

The Wall Street Journal’a göre, bölge yetkilileri, ABD ile İran’ı müzakere masasına geri getirmek için çabaların yoğunlaştırıldığını doğruladı. Yetkililer, “her iki tarafın sert açıklamalarına rağmen” müzakere kapısının hala açık olduğunu belirterek, birkaç gün içinde yeni bir müzakere turu düzenlenme olasılığına işaret etti.

İRAN’DAN İYİ NİYET GÖSTERGESİ: URANYUM SEYRELTİLEBİLİR

İran heyeti, İslamabad’daki müzakere turları sırasında olumlu bir tavır sergiledi. İran Şura Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Tahran’ın 450 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmemek yerine seyreltmek suretiyle iyi niyetini kanıtlamaya hazır olduğunu doğruladı.