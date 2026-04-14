78 yıllık şirket iflas etti! En ünlü ayakkabı deviydi...

Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı şirketi HK Kundura (eski Yeşil Kundura) iflas etti.

İstanbul'da köklü bir şirket daha iflas etti. Zor durumda olan Yeşil Kundura'nın ünvanı değiştirilerek HK Kundura'ya çevrilse de ömrü uzun olmadı.

İstanbul Anadolu 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, HK Kundura'nın 9 Nisan 2026'da iflasını açıkladı. İflas kararıyla birlikte şirkette görevlendirilen konkordato komiserlerinin görevlerine son verildi.

Şirketin tek sahibi olan Hüseyin Kızanlıklı'nın talepleri de mahkeme tarafından reddedildi.

 1948 YILINDA KURULMUŞTU

 Yeşil Kundura’nın temelleri Yeşil Kardeşlerin açtığı ilk ayakkabı atölyesinde 1948 yılında atıldı. Şirket uzun yıllar İstanbul'da faaliyet gösterdi. Cevizlibağ'daki binanın altında mağazası bulunan şirket, darboğaza girdi. 2025 yılında şirketin ünvanı HK Kundura olarak değişti.

 YEŞİL GYO DA İFLAS ETMİŞTİ

 Geçtiğimiz ay da Yeşil GYO'nun iflası açıklanmıştı.

