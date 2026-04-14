Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şok karar! Hapis cezası verildi sebebi de...

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şok karar! Hapis cezası verildi sebebi de...

MERSİN 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Davada, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılama yapıldı.

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Kılıçdaroğlu’nun 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitinginde yaptığı konuşmaya dava açılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri “hakaret” olarak nitelenmişti.

ALENEN HAKARETTEN İFADE VERMİŞTİ
Kılıçdaroğlu, İki yıl önce "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan Mersin'de yargılandığı dava kapsamında talimatla Ankara'da savunma yapmıştı. Savunmasında söylediklerinden dolayı hiçbir pişmanlığı bulunmadığını belirten Kılıçdaroğlu, hayatı boyunca alnının teriyle kazandığını, çocuklarını helal lokma ile büyüttüğünü ifade etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:
-"Çok büyük bütçeler yönettim, her zaman ve her adımımda fakir fukaranın parasını ve çıkarını gözettim. Milletimi ve devletimi her zaman sevdim, onlara sadakatten hiç ayrılmadım"

