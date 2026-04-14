Havacılık personeli sınavları 6 ilde 12 merkezde yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılık personeli için çevrim içi sınav merkezi sayısını 6 şehirde 12 merkeze çıkardıklarını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sivil havacılık personelinin eğitim ve sertifikasyon süreçleri kapsamında KDM ORG altyapısı üzerinden yürütülen çevrim içi sınav organizasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Sınavların daha önce yalnızca Ankara ve İstanbul'daki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sınav merkezlerinde yapıldığını belirten Uraloğlu, "Ankara'da 1 ve İstanbul'da 3 olmak üzere toplam 4 merkezle hizmet veriliyordu. Yeni dönemde önemli bir kapasite ve erişim artışı sağladık. Antalya, Muğla, Nevşehir ve İzmir'de yeni sınav merkezlerini devreye aldık. Ayrıca Ankara ve İstanbul'a da ikişer merkez daha kazandırdık. Böylelikle, havacılık personeli için çevrim içi sınav merkezi sayısını 6 şehirde 12 merkeze çıkardık." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, sisteme 4 yeni şehir ile 8 yeni sınav merkezi kazandırdıklarını, aylık ortalama 30 bin sınavın gerçekleştirildiği sistemi daha güçlü ve erişilebilir bir yapıya kavuşturduklarını belirtti.

Sürdürülebilir sınav ekosistemi

Kurumsal Dönüşüm Modeli çerçevesinde yetkilendirilen eğitim kaynak sağlayıcıları aracılığıyla hayata geçirilen bu yapının, sektörde sürdürülebilir bir sınav ekosistemi oluşturduğuna işaret eden Uraloğlu, sistemin aday odaklı bir yaklaşımla yeniden şekillendirildiğini ifade etti.

Uraloğlu, yeni merkezler sayesinde farklı şehirlerde ikamet eden adayların yalnızca Ankara ve İstanbul ile sınırlı kalmadığına, bu adaylar için zaman kaybının azaltıldığına ve sınav süreçlerinin daha erişilebilir hale geldiğine dikkati çekti.

KDM ORG altyapısı üzerinden yürütülen süreçlerin tamamen dijital bir sistemle yönetildiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Başvuru, planlama ve değerlendirme aşamaları, merkezi bir yapı üzerinden standart şekilde gerçekleştiriliyor. Bu sayede operasyonel verimlilik artırılıyor ve ölçme-değerlendirme süreçleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde sürdürülüyor. Oluşturulan bu yapı, sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkı sağlıyor. Bu kapsamda çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz."

