NYT iddiası: Trump, İran’ın 5 yıllık uranyum askıya alma teklifini reddetti

Pakistan'daki ABD-İran görüşmelerinde en kritik başlığın uranyum zenginleştirme süresi olduğu öne sürüldü. NYT’ye göre Washington 20 yıl durdurma isterken, Tahran 5 yıllık askıya alma önerdi; Trump teklifi reddetti.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD ile İran arasında yapılan doğrudan görüşmelerin anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından, müzakere masasındaki en önemli başlıklardan birine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

The New York Times’ın iki İranlı ve bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin ne kadar süreyle durdurulacağı konusunda yaşandı.

ABD’NİN TALEBİ: 20 YIL DURDURMA VE STOKLARIN ÜLKE DIŞINA ÇIKARILMASI

Haberde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyetin, İran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl boyunca dondurmasını istediği aktarıldı.

Washington heyetinin ayrıca İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılmasını da müzakere masasına getirdiği belirtildi.

Bu taleplerin, İran’ın nükleer kapasitesini uzun vadede sınırlandırmayı amaçlayan temel maddeler olarak öne çıktığı ifade edildi.

İRAN’DAN 5 YILLIK GEÇİCİ ASKIYA ALMA TEKLİFİ

Habere göre Tahran yönetimi, ABD’nin 20 yıllık durdurma önerisine karşılık dün resmi olarak yeni bir teklif sundu.

İran tarafının, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 5 yıl süreyle geçici olarak askıya alma önerisini Washington’a ilettiği, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın bu teklifi geri çevirdiği ileri sürüldü.

Böylece taraflar arasındaki süre farkının, İslamabad’daki görüşmelerin sonuçsuz kalmasında belirleyici başlıklardan biri olduğu öne çıktı.

TAHRAN STOKLARI ÇIKARMAYI REDDETTİ, ORAN DÜŞÜRMEYİ ÖNERDİ

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise İran’ın mevcut uranyum stoklarına ilişkin yaklaşımı oldu.

Tahran yönetiminin, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması talebini reddettiği, buna karşılık mevcut stoklardaki uranyumun “zenginleştirme oranlarını düşürmeyi” teklif ettiği aktarıldı.

Bu önerinin, stokların fiziksel olarak ülke dışına gönderilmesi yerine teknik seviyede daha düşük riskli hale getirilmesini amaçladığı belirtildi.

İKİNCİ TUR GÖRÜŞME İHTİMALİ MASADA

The New York Times’ın haberine göre, İranlı ve ABD’li yetkililer müzakerelerin tamamen sona erdirilmesi yerine ikinci tur görüşme seçeneğini de değerlendiriyor.

Haberde, tarafların yeni bir toplantı konusunda prensipte değerlendirme yaptığı ancak takvim, yer ve gündem maddeleri konusunda ayrıntıya girilmediği kaydedildi.

Bu durum, İslamabad’daki ilk turun başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen diplomatik temasların tamamen kopmadığına işaret etti.

İSLAMABAD GÖRÜŞMELERİ ANLAŞMASIZ SONA ERMİŞTİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İran ile yapılan doğrudan görüşmelerin “bir anlaşmaya varılamadan” sona erdiğini açıklamıştı.

Vance, sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu, iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz."

Bu açıklama, görüşmelerde uzun süreli ve yoğun müzakere trafiği yaşandığını ancak tarafların temel konularda ortak zemine ulaşamadığını ortaya koymuştu.

İRAN MEDYASI: NEDEN ABD’NİN AŞIRI TALEPLERİ

İran medyasında yer alan değerlendirmelerde ise Tahran ile Washington arasında ortak bir çerçeveye ulaşılamamasının temel nedeninin ABD’nin masaya getirdiği talepler olduğu öne sürüldü.

İran basınında, özellikle zenginleştirme faaliyetlerinin 20 yıl süreyle tamamen durdurulması ve mevcut stokların ülke dışına çıkarılması gibi başlıkların Tahran tarafından “aşırı talepler” olarak görüldüğü ifade edildi.