BIST 14.318
DOLAR 44,74
EURO 52,75
ALTIN 6.883,30
HABER /  EKONOMİ

Akbank'tan KOBİ'ler için "Nakit Akışınla Kazan" programı

Akbank, KOBİ'ler için geliştirdiği yeni programı "Nakit Akışınla Kazan" ile chip-para ödülleri, ücretsiz EFT ve havale imkanıyla işletmelerin nakit akışını yönetebilmesine destek veriyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'ın KOBİ'ler için geliştirdiği "Nakit Akışınla Kazan" programı ile KOBİ'ler finansal akışlarını değer yaratan bir yapıya dönüştürüyor.

Programdan, Akbank ile yeni çalışmaya başlayan KOBİ'lerle bankayla aktif çalışması bulunmayan şahıs şirketleri ve tüzel müşteriler faydalanabiliyor.

Program kapsamında, belirlenen nakit akışı taahhütlerini düzenli olarak yerine getiren ve ortalama bakiye hedefini sağlayan KOBİ'ler, her ay chip-para ödülü kazanıyor, aynı zamanda, Akbank'ın dijital kanalları üzerinden EFT ve havale işlemlerini 1 yıl boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, KOBİ'lerin stratejik çözüm ortağı olma hedefiyle öncü çalışmalar geliştirdiklerini belirtti.

İşletmeler için nakit akışının günlük operasyonlar için belkemiği olduğuna dikkati çeken Bektaş, şunları kaydetti:

"Nakit Akışınla Kazan' ile KOBİ'lerin finansal akışlarını daha verimli yönetmelerini sağlarken, bu akışı doğrudan bir avantaja dönüştüren bir model sunuyoruz. Amacımız, müşterilerimizin bankacılık işlemlerini kolaylaştırırken aynı zamanda onların rekabet gücünü artıran bütüncül bir değer yaratmak. Bu doğrultuda yeni nesil hizmetler ve programlar sunmaya devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
