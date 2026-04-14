BIST 14.318
DOLAR 44,74
EURO 52,75
ALTIN 6.883,30
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

Emekliye promosyon kampanyasında Vakıf Katılım'dan 40 lin lira kazanç imkanı

Vakıf Katılım, 15 Nisan-15 Haziran döneminde geçerli olacak Emekli Maaşı Ek Promosyon Kampanyası başlattı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, müşteri odaklı ürün ve hizmetlerini geliştiriyor.

Kampanya kapsamında, emekli maaşını banka üzerinden alan veya bankaya taşıyan emekliler, maaş tutarına bağlı olarak 25 bin liraya varan ana promosyonun yanı sıra maaş tutarından bağımsız 15 bin liraya varan ek promosyondan faydalanabiliyor. Böylece emekliler, toplamda 40 bin liraya varan kazanç elde edilebiliyor.

Kampanya döneminde, aktif otomatik fatura ödeme talimatı olan veya yeni başlatan müşterilere her bir talimat için 1500 lira olmak üzere toplamda 4 bin 500 liraya varan, referans müşteri davet koduyla bankaya yönlendirilen her yeni emekli müşteri için de 2 bin lira olmak üzere toplamda 6 bin liraya varan ek nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Ayrıca "Vakıf Katılım Troy" bireysel kredi kartlarıyla yapılacak 1500 lira ve üzeri her harcama için ise 1500 lira olmak üzere toplamda 4 bin 500 liraya varan kredi kartı iadesi avantajı sağlanıyor. Kampanyaya başvurular, bankanın şubeleri ve mobil şubesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, emekli müşterilerin finansal ihtiyaçlarına güçlü ve sürdürülebilir çözümler sunmanın, temel öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Yorulmaz, "Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Emekli Maaşı Ek Promosyon Kampanyamızla 3 yıl süreyle maaş alma taahhüdü veren müşterilerimize yüksek tutarlı promosyonun yanı sıra farklı avantajları bir araya getiren bütüncül bir değer önerisi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Gelecek dönemde de müşteri odaklı yaklaşımlarını sürdüreceklerini aktaran Yorulmaz, ihtiyaçlara duyarlı ve katma değer üreten çözümler geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti

