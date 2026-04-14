Trump İran'dan sonraki hedefini açıkladı! O ülkeye parmak salladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlattığı operasyonlar sonrası müzakereler sürerken yaptığı açıklamasında İran'dan sonra hedeflerine aldıkları ülkeyi açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a başlatılan abluka sonrası İran'ın adım attığını ve anlaşma yapmak istediklerini söyledi. Trump ayrıca İran meselesini hallettikten sonra hedeflerinde Küba'nın olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran meselesini hallettikten sonra Küba'ya uğrayabileceklerini belirtti.

"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHIP OLMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran’ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, nükleer silah konusundaki kırmızı çizgilerini yineledi ve bölgede uygulanan askeri baskının devam edeceğini vurguladı. Trump, "İran bizi arıyor. Bu sabah doğru kişiler tarafından arandık ve bir anlaşma yapmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Nükleer silah konusundaki tavırlarının net olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Eğer kabul etmezlerse anlaşma olmaz" dedi.

İran ile anlaşmaya ateşkes bitimine kadar varılamazsa ne olacağı sorusu üzerine Trump, "Bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum ama onlar için hoş olmayacak" dedi.

"İRAN'DAN SONRA KÜBA'YA UĞRAYABİLİRİZ"

Trump, İran meselesinin ardından dış politikada farklı başlıkların gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi. Bir gazetecinin sorusu üzerine Küba’ya değinen Trump, "Küba başka bir hikaye. Uzun zamandır çok kötü yönetilen, baskıcı bir ülke. Kötü bir sistemi var. Küba'da korkunç şeyler yaşandı. İran meselesini hallettikten sonra Küba’ya uğrayabiliriz" ifadelerini kullandı.

