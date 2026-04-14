BIST 14.059
DOLAR 44,72
EURO 52,64
ALTIN 6.842,89
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel'in vaadi olay oldu Erdoğan'dan Özel'e 'Kılıçdaroğlu'nun tavsiyesine uy' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının adını ‘Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı’ olarak değiştirme vaadinde bulunan Özgür Özel'e, "İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde “yolsuzluklardan arınma başkanlığı” kursun." teklifinde bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının adını ‘Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı’ olarak değiştirmeye yönelik vaadine sert tepki gösterdi.

"Yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, taciz skandallarıyla meşgul olsun"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan şunları söyledi: 

“CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, taciz skandallarıyla meşgul olsun.

İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde “yolsuzluklardan arınma başkanlığı” kursun. Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu’nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur.

 Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyiz” diye övünen CHP’nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz.

Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz.”

Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çağrısı

Kasım 2025'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39. Olağan Kurultay öncesinde yeniden alevlenen parti içi tartışmalarda Kılıçdaroğlu'nun videolu mesajı çok konuşulmuştu. İBB soruşturmalarına atıf yapan Kılıçdaroğlu, "yolsuzluklara bulaşmış olanlar partiden arındırılmalıdır" çağrısında bulunmuştu.

