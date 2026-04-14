Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme

6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. 2020 yılından bu yana süren soruşturmada cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon başlatılırken, aralarında dikkat çeken isimlerin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in ‘güçlüye dokunulmuyor, algısını yıkacağız’, sözlerinin ardından “6 yıldır kayıp” denilen Gülistan Doku dosyasında önemli gelişmeler yaşanıyor.
2020’den bu yana süren soruşturmada, cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor.