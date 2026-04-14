ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten müzakelere ilişkin dikkat çeken açıklama

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan'da yapılan görüşmelerde çok ilerleme kaydedildiğini ancak görüşmelerin devamı ve olası anlaşmanın İran’a bağlı olduğunu savundu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Amerikan Fox News kanalına İran ile müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

Pakistan’daki İran heyetinin anlaşma sonuçlandırma yetkisine sahip olmadığını iddia eden Vance, ABD heyetinin bu nedenle oradan ayrıldığını öne sürdü.

Vance, daha fazla görüşme olup olmayacağı ve nihayetinde bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı konusunda “bence top (karar) İran’ın sahasında” yorumunda bulundu.

“İran'ın ekonomik olarak normal bir ülke olabilmesi için nükleer silah peşinde olmaması gerektiğini” savunan Vance, anlaşma sağlanamamasına rağmen görüşmelere ilişkin çok ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Vance, “Bazı iyi görüşmeler yaptık. Sanırım ilk kez İran hükümeti ile ABD hükümetinin bu kadar üst düzeyde görüştüğünü gördünüz.” dedi.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 209 sözleşmeli imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 209 sözleşmeli imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alacak
İran yönetimi ABD/İsrail saldırılarında savaş tazminat bedelini açıkladı
İran yönetimi ABD/İsrail saldırılarında savaş tazminat bedelini açıkladı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Hürmüz Boğazı’nda gerilim yükseliyor! Savaş gemileri konuşlandırıldı
Hürmüz Boğazı’nda gerilim yükseliyor! Savaş gemileri konuşlandırıldı
Netanyahu’dan Macaristan genel seçimini kazanan Magyar'a tebrik
Netanyahu’dan Macaristan genel seçimini kazanan Magyar'a tebrik
ABD'den korkunç İran hamlesi: 15'ten fazla savaş gemisi bölgede!
ABD'den korkunç İran hamlesi: 15'ten fazla savaş gemisi bölgede!
Pezeşkiyan: Hürmüz'e yönelik tehdidin geniş kapsamlı sonuçları olur
Pezeşkiyan: Hürmüz'e yönelik tehdidin geniş kapsamlı sonuçları olur
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Alparslan Bayraktar Türkiye’nin doğal gaz stok durumunu açıkladı
Bakan Alparslan Bayraktar Türkiye’nin doğal gaz stok durumunu açıkladı
Süper Lig ekibinde istifa: 'Terbiyesizlik yapıldı'
Süper Lig ekibinde istifa: 'Terbiyesizlik yapıldı'
Rizespor fırtına gibi! 3 puanı 2 dakikada aldılar
Rizespor fırtına gibi! 3 puanı 2 dakikada aldılar