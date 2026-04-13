Süper Lig ekibinde istifa: 'Terbiyesizlik yapıldı'

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'daki görevinden istifa etti.

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini duyurdu.

"HAKEMLER GAZİANTEP'İ DOĞRADI"

Burak Yılmaz sözlerinin devamında futbol dünyasını sarsacak bir iddiayı ortaya attı, "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Fuat Göktaş ile istedikleri gibi oynatıyorlar. Şimdi size bir şey anlatacağım. Fuat Göktaş devre arası Antalya'da kamptayken beni aradı. Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış dedi. Ne diyorsun abi dedim sen! Telefonu kapattım. 15 dakika sonra tekrar ardı. Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış. Iğdır'da birisiymiş. Çıkarttırdım dedi. İyi dinleyin. Kendinizi benim yerime koyun. Bahis nasıl oynanır bilmem. İhtiyacım da yok. Mecnun Otyakmaz'ı aradım. Karıştı ortalık. Kocaelispor maçında hiçbir şey yokken atıldım. Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım. Yanlış konuştum. Bu da benim hatam. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye yoklama çekti. Ondan sonra bugüne kadar her maçta beni doğradılar. Bahis oynayanları çıkarttırdım dedi bana. Bu yaşananlardan sonra Gaziantep FK'yı hakemler doğradı." dedi.

"BENİ TEHDİT EDEMEZSİNİZ"

Kendisine yöneltilen bahis iddialarına ateş püsküren Burak Yılmaz, "Bu TFF ile olmaz. Bu MHK ile olmaz. Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş'ın kuklası olmuş herkes. Bana ceza verecekler. Versinler! Birileri artık konuşsun. Kimse bana bahis oynamış diyemez! Ondan sonra arayıp kötü konuştum. Bu yüzden her maçta hakemler Gaziantep FK'yı doğradı. Net açıklıyorum artık. Birileri konuşmalıydı çünkü. Ben temiz olduğum için sonuna kadar bahiste gidilsin dedim. Gitmediler. Beni susturmak için bunu yaptılar. Ben yalnızım. Benim kimsem yok ama alnım açık. Beni tehdit edemezsiniz. Burak Yılmaz'a bundan sonra teknik direktörlük yaptırmayacağım diye konuşuyorlar." açıklamasını yaptı.

TFF'YE VE MHK'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Gaziantep FK’dan istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz, ayrılık kararının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) adeta ateş püskürdü.

İstifasının ardından konuşan Yılmaz, MHK Başkanı hakkında ağır eleştirilerde bulunarak hakem yönetimlerini ve federasyon içindeki bazı isimleri hedef aldı;

MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu? Büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. TFF ile sıkıntılı bir durum yaşadım. Ondan dolayı Gaziantep’e yapıyorlar. TFF’de bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyorlar. Ben de birazdan konuşacağım. Ben bugüne kadar başkana söz verdiğim için gitmedim. Ben takımıma para atmadım. Çocukların maaşlarını, primlerini yatırttırdım. Kendim para almıyorum. Çok cüzi. Bana çok fazla terbiyesizlik yapıldı. Görmezden geldim. Başkanımıza söz verdim. Bu TFF, bu hakemler, TFF’nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması… Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde.

GAZİANTEP FK'NIN LİGDEKİ DURUMU

Son 5 karşılaşmada Burak Yılmaz yönetiminde 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Gaziantep FK, Süper Lig'de şu an 11'inci sırada bulunuyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig’de 29. hafta itibarıyla 10 galibiyet elde ederek 34 puan topladı.

YILMAZ'IN İKİNCİ İSTİFA KARARI

Yılmaz, daha önce yaptığı ilk istifanın ardından yalnızca iki gün içinde kararını değiştirerek yeniden takımın başına geçmişti.

Ancak son gelişmeyle birlikte Gaziantep temsilcisiyle yollarını tekrar ayırdı.