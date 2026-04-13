ABD'den korkunç İran hamlesi: 15'ten fazla savaş gemisi bölgede!

ABD'den korkunç İran hamlesi: 15'ten fazla savaş gemisi bölgede!

ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı uygulayabilmek için 15'ten fazla savaş gemisini bölgeye konuşlandırdığı duyuruldu.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine açıklama yapan üst düzey ABD'li yetkili, söz konusu gemilerin görevlerine başladığını belirtti. Haberde, ABD ordusunun İran limanlarına yönelik ablukayı hayata geçirebilmek için ilgili görev yerlerine 15'ten fazla savaş gemisini konuşlandırdığı kaydedildi.

ABLUKA SÜRECİ BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump dün, İran'la Pakistan'da gerçekleşen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan Amerikan deniz kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.

Pezeşkiyan: Hürmüz'e yönelik tehdidin geniş kapsamlı sonuçları olur
Pezeşkiyan: Hürmüz'e yönelik tehdidin geniş kapsamlı sonuçları olur
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Alparslan Bayraktar Türkiye’nin doğal gaz stok durumunu açıkladı
Süper Lig ekibinde istifa: 'Terbiyesizlik yapıldı'
Rizespor fırtına gibi! 3 puanı 2 dakikada aldılar
Fenerbahçe Beko’dan Anadolu Efes karşısında rahat zafer
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 21 tutuklama
Samsunspor 90+4'te 3 puanı kaptı
'Bayğaralar' suç örgütüne 8 ilde operasyon: Gözaltılar var
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının engellenmesine yönelik tasarı sunacak
Bakan Gürlek'ten "FETÖ ile mücadele" vurgusu
Türkiye ve Sudan Arasında Yeni Ticaret Köprüsü: ULUSKON’dan Stratejik Çıkarma