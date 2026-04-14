Netanyahu’dan Macaristan genel seçimini kazanan Magyar'a tebrik

İsrail Başbakanı Netanyahu, Macaristan’da yapılan genel seçimleri kazanan Peter Magyar’ı tebrik ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesini temenni etti. Netanyahu, seçimleri kaybeden Viktor Orban için de övgü dolu ifadeler kullanırken, Orban’ın AB içinde İsrail’e verdiği güçlü desteğe dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Macaristan'da Magyar liderliğindeki Tisza'nın genel seçimi kazanmasından bir gün sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Netanyahu, "Peter Magyar'ı seçim zaferi için tebrik ediyorum. Macaristan'ı ileriye taşımasında ve uluslarımız arasındaki güçlü bağları kuvvetlendirmesinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Macaristan ile işbirliğini sürdürmeyi dört gözle beklediğini belirten Netanyahu, seçimlerde yenilgiye uğrayan Orban'dan da övgüyle söz etti.

Netanyahu, AB içerisinde kendisine açıktan destek veren Macar lider Viktor Orban’ın İsrail’in gerçek dostu olduğunu belirtti.

ORBAN YÖNETİMİ, AB İÇİNDE İSRAİL'E GÜÇLÜ DESTEK SAĞLADI

Orban, görev süresi boyunca AB içinde İsrail'e güçlü destek veren en etkili aktörlerden biri oldu. Budapeşte yönetimi, özellikle Gazze krizleri sırasında AB'nin İsrail'i eleştiren ortak açıklamalarını engelleyerek, daha sert tutum alınmasını zorlaştırdı.

Macaristan, İsrail'e yönelik yaptırım girişimlerine mesafeli yaklaşırken, Filistin'e yönelik bazı mali desteklerin de gecikmesine yol açtı.

Orban yönetimi ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesinin Binyamin Netanyahu hakkındaki sürecini eleştirerek İsrail'e siyasi destek verdi.

