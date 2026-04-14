Özgür Özel kendisine selam vermeyen Kılıçdaroğlu için ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cindoruk'un cenaze töreninde kendisine selam vermeyen Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili soruya "O anda dini tören ve o ortamın aşırı kalabalıklığı yüzünden olacak bir dalgınlıktır. Onun dışında asla Kemal Bey'den böyle bir şey beklemeyiz." yanıtını verdi.

Kurultay davası tartışmaları altında Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki gerilim devam ediyor.

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği büyük kongrenin iptali istemiyle açılan ‘mutlak butlan’ davasında nihai kararın bu hafta çıkması bekleniyor. "kongrenin iptal edileceği ve Kılıçdaroğlu’nun geri döneceği" yönündeki iddiaları konuşuluyor.

İki isim arasında yaşanan gerilim Hüsamettin Cindoruk'un cenaze törenine yansıdı. Özgür Özel’i görmezden gelen Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin ile bir süre sohbet etti.

CHP'deki bu kriz görüntüsü, Özel'e Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile yapılan basın toplantısında soruldu.

Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde kendisine neden selam vermediği yönündeki soruyu da "Kemal Bey'in öyle bir selamsızlık gibi bir durumu normalde yok. Cenaze ortamı çok kalabalıktı. Bir de her girene haklı olarak ki, Genel Başkan'ın müdahalesiyle o iş düzeldi, arkada bir bariyer koymuşlar Meclis Başkanı katılacak diye. Kemal Bey hiçbirimizi öyle görmezden geçmez. Zaten yani her fırsatta görüşüyoruz, konuşuyoruz. O anda dini tören ve o ortamın aşırı kalabalıklığı yüzünden olacak bir dalgınlıktır. Onun dışında asla Kemal Bey'den böyle bir şey beklemeyiz." şeklinde yanıtladı.