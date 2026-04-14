İndirim bir günlük! Motorinde tabela yine altüst olacak zam haberi var

İRAN savaşı ile birlikte altüst olan petrol fiyatları akaryakıt tabelalarını da sarstı. Motorine gelen büyük indirimin ömrü sadece 1 günlük oldu. Bu gece yarısı itibariyle ve 15 Nisan 2026 çarşamba günü itibariyle motorin fiyatları bir kez daha zamlanıyor. Zammın miktarı da belli oldu.
İRAN savaşının petrol fiyatlarında yarattığı dalgalanmaya bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında tabela durmadan değişiyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma kararı sonrasında yükselen petrol fiyatları, pompaya zam getirdi.
MOTORİN İNDİRİMİ 1 GÜNLÜK OLDU
Motorinin litre fiyatına dün gece yarısı itibariyle büyük bir indirim geldi. Litre başına 4 lira 35 kuruşluk indirim bugün pompa fiyatlarına yansıdı. Ancak bu indirim sadece 1 günlük olacak zira gece yarısı yeni zam geliyor.
YENİ MOTORİN ZAMMI NE KADAR?
Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek'in aktardığına göre motorine bu gece yarısı 3 TL 32 kuruş zam bekleniyor. 15 Nisan 2026 çarşamba günü itibariyle bu zam pompaya yansımış olacak.
MOTORİN, BENZİN VE LPG FİYATLARI BUGÜN ŞÖYLE:
İSTANBUL: Benzin: 62.65 TL, Motorin: 72.26 TL, LPG: 34.99 TL
ANKARA: Benzin: 63.62 TL, Motorin: 73.38 TL, LPG: 34.87 TL
İZMİR : Benzin: 63.90 TL, Motorin: 73.66 TL, LPG: 34.79 TL
PETROL FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
-Dün 103,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,36 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,95 azalarak 98,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,23 dolardan alıcı buldu.
-Fiyatlardaki düşüşte, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik olası diyalog işaretlerinin ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukasından kaynaklanan arz risklerine ilişkin endişeleri hafifletmesi etkili oldu.