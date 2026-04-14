BIST 14.267
DOLAR 44,73
EURO 52,76
ALTIN 6.866,86
HABER /  DÜNYA

Trump'ın, İran'ın uranyum faaliyetlerini 5 yıl durdurma teklifini reddettiği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pakistan'daki müzakerelerde Washington'ın masaya getirdiği uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl durdurma talebine karşılık, İran'ın 5 yıllık geçici askıya alma teklifini reddettiği iddia edildi.

Abone ol

The New York Times'ın iki İranlı ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki ABD heyetinin, İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl boyunca dondurmasını ve zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını istediği ifade edildi.

Haberde, ABD'nin 20 yıllık durdurma talebine karşılık İran'ın ise dün, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 5 yıl geçici olarak askıya alma teklifini resmi olarak ilettiği ancak Trump'ın bunu geri çevirdiği ileri sürüldü.

Öte yandan, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması talebini reddeden Tahran'ın, mevcut stoklarındaki uranyumun "zenginleştirme oranlarını düşürmeyi" teklif ettiği aktarıldı. Haberde, ayrıca, İranlı ve ABD'li yetkililerin, ikinci tur müzakerelerin yapılmasını değerlendirdiği ancak ayrıntılara girmediği kaydedildi.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu, iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
