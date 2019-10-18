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Dünya zafer dedi Abdullatif Şener memnun olmadı

ABD ve Türkiye arasında Suriye konusunda varılan anlaşma ABD basını tarafından Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi olarak yorumlandı ancak Türkiye'de hala bundan memnun olmayanlar var. CHP'li Abdüllatif Şener, anlaşmada Türkiye'nin kazandığını söyleyenlere tepki gösterdi.

Türkiye ile Amerika arasında Suriye'de yaşanan sürece ilişkin anlaşmaya varıldı. Buna göre; terör örgütü YPG, 120 saat içerisinde 32 kilometre güneye çekilecek.Oluşan güvenli bölgenin kontrolü ise Türkiye'de olacak. Türkiye, bu anlaşmayla askeri harekata gerek kalmadan güvenli bölge konusunda istediği sonucu aldı.

Dünya basını Erdoğan'ın siyasi zaferi olduğunu yazdı

Anlaşmayı manşetlerine taşıyan dünya basını da Türkiye'nin istediğini aldığını ve bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi zaferi olduğunu yazdı. Dünyanın gündemine oturan anlaşmaya ilişkin CHP'den farklı bir ses yükseldi.

Ne kazancı kardeşim

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Twitter'dan yapılan anlaşmayı sert bir dille eleştirdi. ''Ne kazancı kardeşim! Suriye'de insanlık kaybetti. Suriye'yi yağmalayanlar insanlığını kaybetti." diyen Şener şu Twiti attı: 

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