Dört askerimizi şehit ettiği yerde öldürüldü

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 2 ay önce 4 askerimizin şehit edildiği hain saldırıya katılan ve İçişleri Bakanlığı'nın 500 bin lira para ödüllü gri kategorisinde aranan Jindar kod adlı Berjin Arşimet, önceki gün düzenlenen nokta operasyonla öldürüldü.

Abone ol

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin tam karşısındaki Metina Vadisi ile Zap, Avaşin-Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022'den beri sürdürülen Pençe Kilit Harekatı’nda terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu.

Sözcü'nün haberine göre önceki gün Zap Vadisi içindeki Kurojahro bölgesinde konumlanan Mehmetçiğe saldırı ve sızma girişiminde olduğu tespit edilen kadın terörist Berjin Arşimet, düzenlenen nokta hava harekatıyla öldürüldü.

Kadın teröristin, öldürüldüğü yerde 9 Ağustos 2023 günü güvenlik güçlerine saldırı düzenlenerek Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Uzman Çavuş Kemal Özek, Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ile sözleşmeli er Mahmut Üçdağ'ın şehit olduğu saldırıya katılan grup içinde yer aldığı tespit edildi.

10 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan kadın terörist hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu’nca da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyordu.

İçişleri Bakanlığı’nın da en çok aranan teröristler listesinin 500 bin lira para ödüllü gri kategorisinde yer alan terörist Berjin Arşimet'in, Irak'ın kuzeyindeki Gara Dağı’nda suikast hücresi ve sabotaj timi olarak eğitim aldığı bildirildi.

İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre ve teslim olan teröristlerin teşhisleriyle kadın teröristin suikast, pusu, baskın, saldırı ve sızma gibi ağır silah eğitimi, terör örgütünün sözde havacılık birimi içinde de paramotor ve drone eğitimleri aldığı öğrenildi.

Kadın teröristin sınır bölgesinde de çok sayıda mayınlı ve el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırılarda yer alıp şehit edilen askerlerimizin silahlarını gasp ettiği de bildirildi.