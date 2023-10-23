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İki tren çarpıştı! 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İki tren çarpıştı! 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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İtfaiye yetkililerinden Mosharraf Hossain, Kishoreganj bölgesinde bir yük treni ile yolcu treninin çarpıştığını açıkladı.

Hossain, kazada ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin kurtarma çalışmalarına başladığını aktaran Hossain, can kayıplarının artabileceğini kaydetti.

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