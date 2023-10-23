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Kardeş kavgasında kan döküldü

Kardeş kavgasında kan döküldü

Aydın Efeler ilçesinde kardeş kavgasında kan döküldü. Bir oto tamircisi, erkek kardeşi tarafından silahla bacağından vurul

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Aydın Efeler ilçesinde edinilen bilgiye göre, oto tamircisi B.A.'nın iş yerine, iddiaya göre uzun süredir görüşmediği erkek kardeşi Y.A. geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada Y.A. yanında bulundurduğu silahını çekerek ağabeyi B.A.'yı bacağından vurdu. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, ardından yaralıyı ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan Y.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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