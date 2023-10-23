AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 28 Ekim'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli de katılacak
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere pek çok ismin katılması bekleniyor.Abone ol
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü Yeşilköy'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
Büyük Filistin Mitingi'ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor.
Miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.
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