BIST 7.582
DOLAR 28,05
EURO 29,78
ALTIN 1.787,29

Meteoroloji uzmanı "Kar rekoru geliyor" diyerek açıkladı! Bu illerdekiler dikkat

|
Meteoroloji uzmanı "Kar rekoru geliyor" diyerek açıkladı! Bu illerdekiler dikkat

Türkiye genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji uzmanından dikkat çeken açıklamalar geldi. "Bu Kış çok heyecanlı geçecek" diyen Kerem Ökten iki ili de uyardı.

Meteoroloji uzmanı "Kar rekoru geliyor" diyerek açıkladı! Bu illerdekiler dikkat

Yer yer sağanak yağış etkisini gösterirken yurdun pek çok kesiminde hafta sonundan beri yazdan kalma bir hava yaşanıyor. Barajlar alarm verirken sağanak yağış ne zaman gelecek, kar ne zaman yağacak diye merak ediliyor. Uzman isim Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Ökten bu kışın zor geçeceği sinyallerini veriyor:

17
Meteoroloji uzmanı "Kar rekoru geliyor" diyerek açıkladı! Bu illerdekiler dikkat

-Salı gününe kadar baş ağrısına dikkat edelim. Lodos, Migren yapar. Bol bol su içelim. Nane ve Lavanta iyi gelir.

27
Meteoroloji uzmanı "Kar rekoru geliyor" diyerek açıkladı! Bu illerdekiler dikkat

-Kar rekoru geliyor. Rusya'nın tamamı Ekim ayı sonunda kar örtüsü altına giriyor. El nino'nun yavaşlatacağı jetler ve negatif Qbo ile bu Kış çok heyecanlı geçecek.

37
Meteoroloji uzmanı "Kar rekoru geliyor" diyerek açıkladı! Bu illerdekiler dikkat

-Muğla ve Antalya'da Kasım ayı çok yağışlı geçecek.

47