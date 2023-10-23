Meteoroloji uzmanı "Kar rekoru geliyor" diyerek açıkladı! Bu illerdekiler dikkat
Türkiye genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji uzmanından dikkat çeken açıklamalar geldi. "Bu Kış çok heyecanlı geçecek" diyen Kerem Ökten iki ili de uyardı.
Yer yer sağanak yağış etkisini gösterirken yurdun pek çok kesiminde hafta sonundan beri yazdan kalma bir hava yaşanıyor. Barajlar alarm verirken sağanak yağış ne zaman gelecek, kar ne zaman yağacak diye merak ediliyor. Uzman isim Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Ökten bu kışın zor geçeceği sinyallerini veriyor:
-Salı gününe kadar baş ağrısına dikkat edelim. Lodos, Migren yapar. Bol bol su içelim. Nane ve Lavanta iyi gelir.
-Kar rekoru geliyor. Rusya'nın tamamı Ekim ayı sonunda kar örtüsü altına giriyor. El nino'nun yavaşlatacağı jetler ve negatif Qbo ile bu Kış çok heyecanlı geçecek.
-Muğla ve Antalya'da Kasım ayı çok yağışlı geçecek.