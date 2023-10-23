Meteoroloji uzmanı "Kar rekoru geliyor" diyerek açıkladı! Bu illerdekiler dikkat

Yer yer sağanak yağış etkisini gösterirken yurdun pek çok kesiminde hafta sonundan beri yazdan kalma bir hava yaşanıyor. Barajlar alarm verirken sağanak yağış ne zaman gelecek, kar ne zaman yağacak diye merak ediliyor. Uzman isim Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Ökten bu kışın zor geçeceği sinyallerini veriyor: