BIST 7.781
DOLAR 28,05
EURO 29,82
ALTIN 1.781,93
HABER /  SPOR

Futbolcunun başına havai fişek isabet etti maç tatile edildi

Futbolcunun başına havai fişek isabet etti maç tatile edildi

Yunanistan'da Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos, tatil edilen Olympiakos maçı sırasında havai fişek isabet eden futbolcusu Juankar'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Abone ol

Ligin 8. haftasında Olympiakos'un Panathinaikos'u konuk ettiği dün oynanan karşılaşma, tribünlerden atılan havai fişeğin, ısınmak amacıyla yedek kulübesinden çıkan Panathinaikoslu İspanyol oyuncu Juankar'a isabet etmesinin ardından 50. dakikada tatil edildi.

Panathinaikos'un sosyal paylaşım sitelerinden yapılan açıklamada, Juankar'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Panathinaikos, 1-1 eşitlikle devam ederken tatil edilen müsabakanın sonucunun belirlenmesi için "mahkemeye başvuracaklarını" da ifade etti.

İki takım arasında oynanan Atina derbilerinde, daha önce de birçok olay yaşanmıştı. Taraftar ile emniyet güçleri arasında tribünde yaşanan çatışmalar nedeniyle 2019 yılındaki maç, yine tatil edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ek MTV 2024'te geliyor mu? Mehmet Şimşek açıkladı
Ek MTV 2024'te geliyor mu? Mehmet Şimşek açıkladı
Trafik kazasında ölen milli sporcu Buket Kaya defnedildi
Trafik kazasında ölen milli sporcu Buket Kaya defnedildi
Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Fatih Erbakan 'şimdi yine aynısı olacak' dedi tarih verdi
Fatih Erbakan 'şimdi yine aynısı olacak' dedi tarih verdi
Kardeş kavgasında kan döküldü
Kardeş kavgasında kan döküldü
Trafikteki araç sayısı 28 milyonu geçti
Trafikteki araç sayısı 28 milyonu geçti
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 28 Ekim'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli de katılacak
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 28 Ekim'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli de katılacak
İsrail'e tepki için İstanbul'dan Gazze'ye yürüyecekler!
İsrail'e tepki için İstanbul'dan Gazze'ye yürüyecekler!
Yapay zeka ile kanser hastalarının ömrünü hesapladılar
Yapay zeka ile kanser hastalarının ömrünü hesapladılar
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı! Can kaybı arttı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı! Can kaybı arttı
İsrail saldırıları 'artırma' sözü verdi! Gazze'ye kara operasyonu başlattı! Gazze'de esirleri arayacaklarmış
İsrail saldırıları 'artırma' sözü verdi! Gazze'ye kara operasyonu başlattı! Gazze'de esirleri arayacaklarmış
İsviçre'de genel seçim sonuçları belli oldu 2019'un en büyük sıçramasını yapan parti hayal kırıklığı yaşadı
İsviçre'de genel seçim sonuçları belli oldu 2019'un en büyük sıçramasını yapan parti hayal kırıklığı yaşadı