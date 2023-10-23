Ek MTV 2024'te geliyor mu? Mehmet Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda gelecek yüksek vergiler hakkında konuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin konularda TV100 yazarı Hacı Yakışıklı'ya açıklamalarda bulundu. Ülkedeki vatandaşları bunaltan enflasyon ve ek vergiler hakkında bilgilendirmeler yapan Mehmet Şimşek geçiş döneminde olduğumuz ve bu dönemin 2024 yılının yarısından sonra düşüş dönemine geçeceğini aktardı.

Vatandaşın derdi geçim

Şimşek, Yakışıklı'nın "Tekrar vergilerde bu şekilde bir artış olur mu?", "2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı?" şeklindeki sorularına "Hayır" yanıtını verdi.

AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci bunun üzerine "Yüksek vergi artışları yeni senede yok görünüyor" dedi.