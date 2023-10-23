BIST 7.613
DOLAR 28,05
EURO 29,76
ALTIN 1.784,34
HABER /  GÜNCEL

Ek MTV 2024'te geliyor mu? Mehmet Şimşek açıkladı

Ek MTV 2024'te geliyor mu? Mehmet Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda gelecek yüksek vergiler hakkında konuştu.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin konularda TV100 yazarı Hacı Yakışıklı'ya açıklamalarda bulundu. Ülkedeki vatandaşları bunaltan enflasyon ve ek vergiler hakkında bilgilendirmeler yapan Mehmet Şimşek geçiş döneminde olduğumuz ve bu dönemin 2024 yılının yarısından sonra düşüş dönemine geçeceğini aktardı.

Vatandaşın derdi geçim

Şimşek, Yakışıklı'nın "Tekrar vergilerde bu şekilde bir artış olur mu?", "2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı?" şeklindeki sorularına "Hayır" yanıtını verdi.

AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci bunun üzerine "Yüksek vergi artışları yeni senede yok görünüyor" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trafik kazasında ölen milli sporcu Buket Kaya defnedildi
Trafik kazasında ölen milli sporcu Buket Kaya defnedildi
Bursa'da 10 katlı apartmanda yangın çıktı! Mahsur kalanlar var!
Bursa'da 10 katlı apartmanda yangın çıktı! Mahsur kalanlar var!
Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Fatih Erbakan 'şimdi yine aynısı olacak' dedi tarih verdi
Fatih Erbakan 'şimdi yine aynısı olacak' dedi tarih verdi
Kardeş kavgasında kan döküldü
Kardeş kavgasında kan döküldü
Trafikteki araç sayısı 28 milyonu geçti
Trafikteki araç sayısı 28 milyonu geçti
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 28 Ekim'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli de katılacak
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 28 Ekim'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli de katılacak
İsrail'e tepki için İstanbul'dan Gazze'ye yürüyecekler!
İsrail'e tepki için İstanbul'dan Gazze'ye yürüyecekler!
Yapay zeka ile kanser hastalarının ömrünü hesapladılar
Yapay zeka ile kanser hastalarının ömrünü hesapladılar
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı! Can kaybı arttı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı! Can kaybı arttı
İsrail saldırıları 'artırma' sözü verdi! Gazze'ye kara operasyonu başlattı! Gazze'de esirleri arayacaklarmış
İsrail saldırıları 'artırma' sözü verdi! Gazze'ye kara operasyonu başlattı! Gazze'de esirleri arayacaklarmış
İsviçre'de genel seçim sonuçları belli oldu 2019'un en büyük sıçramasını yapan parti hayal kırıklığı yaşadı
İsviçre'de genel seçim sonuçları belli oldu 2019'un en büyük sıçramasını yapan parti hayal kırıklığı yaşadı