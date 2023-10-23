BIST 7.613
DOLAR 28,05
EURO 29,76
ALTIN 1.784,34
HABER /  SPOR

Trafik kazasında ölen milli sporcu Buket Kaya defnedildi

Trafik kazasında ölen milli sporcu Buket Kaya defnedildi

Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden milli sporcu Buket Kaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Abone ol

Milli sporcu Kaya (21) için merkez Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kaya'nın yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde 3. sınıf öğrencisi olan Kaya'nın cenaze törenine, ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından genç sporcunun naaşı, Halef Hoca Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'den yayımlanan başsağlığı mesajında, "Milli sporcumuz Buket Kaya'nın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli sporcu Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, gece saatlerinde R.Ö. idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda K.Ö'nün kullandığı 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tır ile çarpışmış, kazada Buket Kaya hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da 10 katlı apartmanda yangın çıktı! Mahsur kalanlar var!
Bursa'da 10 katlı apartmanda yangın çıktı! Mahsur kalanlar var!
Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Fatih Erbakan 'şimdi yine aynısı olacak' dedi tarih verdi
Fatih Erbakan 'şimdi yine aynısı olacak' dedi tarih verdi
Kardeş kavgasında kan döküldü
Kardeş kavgasında kan döküldü
Trafikteki araç sayısı 28 milyonu geçti
Trafikteki araç sayısı 28 milyonu geçti
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 28 Ekim'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli de katılacak
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 28 Ekim'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli de katılacak
İsrail'e tepki için İstanbul'dan Gazze'ye yürüyecekler!
İsrail'e tepki için İstanbul'dan Gazze'ye yürüyecekler!
Yapay zeka ile kanser hastalarının ömrünü hesapladılar
Yapay zeka ile kanser hastalarının ömrünü hesapladılar
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı! Can kaybı arttı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı! Can kaybı arttı
İsrail saldırıları 'artırma' sözü verdi! Gazze'ye kara operasyonu başlattı! Gazze'de esirleri arayacaklarmış
İsrail saldırıları 'artırma' sözü verdi! Gazze'ye kara operasyonu başlattı! Gazze'de esirleri arayacaklarmış
İsviçre'de genel seçim sonuçları belli oldu 2019'un en büyük sıçramasını yapan parti hayal kırıklığı yaşadı
İsviçre'de genel seçim sonuçları belli oldu 2019'un en büyük sıçramasını yapan parti hayal kırıklığı yaşadı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan "Büyük Filistin Mitingi"
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan "Büyük Filistin Mitingi"