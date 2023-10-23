BIST 7.781
DOLAR 28,05
EURO 29,82
ALTIN 1.781,93
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, Ludogorets maçının hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, Ludogorets maçının hazırlıklarına başladı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dün oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular günü yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Ludogorets maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da jandarma 240 kilogram esrar ele geçirdi!
Diyarbakır'da jandarma 240 kilogram esrar ele geçirdi!
Parası olan sıfıra koştu ikinci el oto galericilerin elinde kaldı
Parası olan sıfıra koştu ikinci el oto galericilerin elinde kaldı
Futbolcunun başına havai fişek isabet etti maç tatile edildi
Futbolcunun başına havai fişek isabet etti maç tatile edildi
Ek MTV 2024'te geliyor mu? Mehmet Şimşek açıkladı
Ek MTV 2024'te geliyor mu? Mehmet Şimşek açıkladı
Trafik kazasında ölen milli sporcu Buket Kaya defnedildi
Trafik kazasında ölen milli sporcu Buket Kaya defnedildi
Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Fatih Erbakan 'şimdi yine aynısı olacak' dedi tarih verdi
Fatih Erbakan 'şimdi yine aynısı olacak' dedi tarih verdi
Kardeş kavgasında kan döküldü
Kardeş kavgasında kan döküldü
Trafikteki araç sayısı 28 milyonu geçti
Trafikteki araç sayısı 28 milyonu geçti
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 28 Ekim'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli de katılacak
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 28 Ekim'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli de katılacak
İsrail'e tepki için İstanbul'dan Gazze'ye yürüyecekler!
İsrail'e tepki için İstanbul'dan Gazze'ye yürüyecekler!
Yapay zeka ile kanser hastalarının ömrünü hesapladılar
Yapay zeka ile kanser hastalarının ömrünü hesapladılar