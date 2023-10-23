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Diyarbakır'da jandarma 240 kilogram esrar ele geçirdi!

Diyarbakır'da jandarma 240 kilogram esrar ele geçirdi!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 240 kilogram esrar ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yeşilburç ve Yolçatı mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 130 kilogram kubar ve 110 kilogram toz esrar ele geçirildi.

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