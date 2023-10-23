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TIR ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı!

TIR ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Y.A. yönetimindeki 43 PL 613 plakalı TIR, Gediz-Simav kara yolu Buğday Pazarı Kavşağı'nda Mehmet Emin Uluten'in (82) kullandığı 43 LN 670 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki Saniye Uluten'in (53), olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Uluten, ambulansla kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

TIR şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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