3. Luma Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Hayal ettiği kısa film projelerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin desteklenmesi ve genç yeteneklerin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen Luma Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

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Festivalden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım işbirliğiyle bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen festivalin ödülleri, Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Kısa Film Yarışması, Kısa Film Senaryo Yarışması ve Uzun Metraj Senaryo Yarışması dallarında ödüllerin verildiği festivale 300'ün üzerinde öğrenci başvurdu.

Ödül töreni öncesinde oyuncular Kerem Bürsin ve Damla Sönmez ile yapımcı Armağan Lale ve senarist Ece Yörenç'in öğrencilerle bir araya geldiği söyleşiler gerçekleştirildi.

Ercan Kesal, Yamaç Okur, Ceylan Özgün Özçelik, Damla Sönmez, Michael Önder, Armağan Lale, Mehmet Göksu, Alican Durbaş, Öykü Ersoy ve Yeditepe Üniversitesi'nin önceki dönem Sinema Kulübü Başkanları Umut Ege Özkan, Mehmet Anıl Acar ve Berkay Onur Akkaya'dan oluşan Danışma Kurulu üyeleri, öğrencilere festivalin planlanması ve yürütülmesi aşamalarında destek verdi.

Luma Kısa Film Festivali'nde bu yıl, "Kısa Film" yarışmasında Çağrı Vila Lostuvalı, Emin Alper ve Meryem Yavuz, "Kısa Film Senaryo" yarışmasında Armağan Lale, Damla Sönmez ve Ece Yörenç, "Uzun Metraj Senaryo" yarışmasında da Çağla Zencirci, Erdi Işık ve Meriç Acemi'den oluşan jürilerin değerlendirmesinin ardından festivalin kazananları belli oldu.

"Kısa Film Yarışması"nda 30 bin liralık En İyi Kısa Film Ödülünü "Geriye Sarılmış Kasetler" ile Miray Kavak, 20 bin liralık Mansiyon Ödülü "Together Forever" ile Zeynep Sude Karabulut, 20 bin liralık Jüri Özel Ödülünü "The Haze" ile Atakan Köse ve Mert Akbay aldı.

"Kısa Film Senaryo Yarışması"nda En İyi Kısa Senaryo Ödülü "Hangi Yarısını Sevmeli İnsan" ile Buğra Özverel, En İyi Kısa Senaryo Ödülü "Kul Hakkı" ile Hacer Usta, En İyi Kısa Senaryo Ödülü "Rehber" ile Mert Erez'e verildi ve kazananlar kırkar bin liralık ödülün sahibi oldu.

"Uzun Metraj Senaryo Yarışması"nda ise En İyi Uzun Metraj Senaryo Ödülü "Benim Mutlu Ailem" ile Alkım Özmen 40 bin lira, Uzun Metraj Mansiyon Ödülü "Hep Aklımda" ile Eda Bebek 20 bin liralık ödüle değer görüldü.