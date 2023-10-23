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Gazze soykırımcısı Netanyahu’ya anket şoku! İsrail'de yüzde 66 istifasını istiyor

Gazze soykırımcısı Netanyahu’ya anket şoku! İsrail'de yüzde 66 istifasını istiyor

İSRAİL’de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 66’sı 7 Ekim’de yaşanan hatalardan dolayı Başbakan Binyamin Netanyahu’nun savaşın ardından istifasını istiyor.

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Gazze'de  2 bin 55'i çocuk 5 bin 87 kişi öldürüp Gazze'yi yaşanmayacak hale getiren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, vatandaşlarının gönlünü kazanmak yerine nefretini kazandı. İsrail’de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 66’sı 7 Ekim’de yaşanan hatalardan dolayı Başbakan Binyamin Netanyahu’nun savaşın ardından istifasını istiyor.

Hamas saldırısının sorumlusu Netanyahu!

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesi, ülkede 18 yaş üstü 1442 kişinin katıldığı bir kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı. Söz konusu araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 75’i 7 Ekim’de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı Aksa Tufanı saldırılarında yaşanan İsrail’deki güvenlik açığından Başbakan Netanyahu’nun sorumlu olduğuna inanıyor.

İsraillilerin yüzde 66'sı istifasını istiyor

Ankete katılanların yüzde 66’sı savaşın ardından Netanyahu’nun istifasını isterken, yüzde 64’ü savaştan sonra İsrail Meclisinin feshedilmesini ve genel seçimlerin yapılmasını talep ediyor. Önceki seçimde Netanyahu’nun partisi Likud’a oy verdiğini belirtenlerin yüzde 45’i de savaşın hemen ardından seçimlerin yapılmasını istiyor.

Ordu ile arasında güvensizlik var

Yedioth Ahronoth gazetesi, bugün yayınlanan bir haberinde, abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki güncel gelişmeler konusunda Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi yaşandığını yazmıştı. Haaretz gazetesinde dün çıkan haberde de Netanyahu’nun 7 Ekim’deki saldırıların tahmin edilememesinin sorumluluğundan kaçmaya ve bu sorumluluğu İsrail ordusuna yüklemeye çalıştığı belirtilmişti.

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