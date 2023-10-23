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Bursa'da 10 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü!

Bursa'da 10 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü. Binada mahsur kalan biri çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Davutdede Mahallesi'nde 60 dairenin bulunduğu apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 11 itfaiye aracı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri, balkonlara çıkarak yardım bekledi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, biri çocuk 6 kişiyi araç merdivenleriyle binadan tahliye etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bazı evlerde hasar oluştu.

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